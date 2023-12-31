مصدر بـ«الأعلى للجامعات»: وقف قبول الطلاب بنظام التعليم المدمج مؤقتاً

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس أقر في اجتماعه الدوري الذي عُقد بجامعة المنيا وقف القبول للطلاب في نظام التعليم المُدمج خلال الفترة المقبلة مؤقتا لحين الاستقرار والانتهاء من كل التعديلات الخاصة بالنظام وبرامجه، خاصة فيما يتعلق بالشهادة الممنوحة للطلاب ومسمياتها.

وقف القبول بنظام التعليم المٌدمج مؤقتاً لحين تعديل الشهادة

وأضاف المصدر أن الدراسات تتم من قبل اللجنة المشكلة على النظام للوصول إلى صيغة نهائية ترضي الجميع، قائلة: «وقف القبول بنظام التعليم المٌدمج مؤقتاً لحين تعديل الشهادة لتكون متوافقة مع الحكم الصادر بشأنها».

وأوضح المصدر في المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن دراسة ومُناقشة التفاصيل الخاصة بنظام التعليم المدمج، خاصة بعد رفض المحكمة الإدارية الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي، على الحكم الصادر بإلغاء قراره بتحويل شهادة التعليم المفتوح إلى شهادة مهنية، وتأييد حكم عودة شهادة التعليم المفتوح، وذلك إلى شهادة أكاديمية.