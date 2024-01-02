رئيس مجلس النواب: الهيدروجين الأخضر يمثل 35% من الطاقة في 2050

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان، مطالبًا إياهم بالكف عن السلامات داخل القاعة والالتزام بالمقاعد لاستكمال مناقشة مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، قائلًا: «كتر السلام مش حلو».

وأكّد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنَّ الهيدروجين الأخضر وقود القرن الواحد والعشرين، ويمثل من 30 إلى 35% من الطاقة في 2050».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأكّد أنَّ حجز مقعد لمصر من الآن في هذه المنظومة مهم للغاية، مشيرًا إلى أنَّ جميع المواد الدستورية يتمّ تطبيقها في هذا القانون للحفاظ على البيئة وتنمية الاستثمار، لافتًا إلى أن مصر تشارك بهذا القانون في إنقاذ كوكب الأرض من الانبعاثات الكربونية، مشددا على ضرورة أن نخطو خطوات جديدة.

وطالب عضو مجلس النواب، جميع المراكز البحثية في الجامعات والمركز القومي القومي للبحوث لدراسة هذا الملف، مشيرًا إلى أنَّ هناك عالم مصري في جامعة أمريكي نجح في تحفيز التصنيع، متابعًا «لدينا عباقرة في هذا المجال يجب أن نستفيد من خبراتهم».