الحكومة توافق على بدء إجراءات التعاقد لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل بالسير في إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة «ديمي هايبورت إنرجي إن في» العالمية المتخصصة في مجال انتاج الطاقة المتجددة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وترسيخ موقع مصر كمُصَدِرِ إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.

ويقام المشروع قرب ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.1 مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع يتم تمويلها بالكامل من الشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، والذي أُقيم في العاصمة الإدارية الجديدة.