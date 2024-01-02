«النواب» يناقش مشروعي قانون الهيدروجين الأخضر واستثمارات الأراضي الصحراوية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ووفقا لجدول الأعمال سيتم مناقشة 3 تقارير عن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن المشروع المقدم من الحكومة، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يهدف إلى إقرار بعض الضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين، لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية.

قانون استثمارات الأراضي الصحراوية

وفيما يخص قانون استثمارات الأراضي الصحراوية لرقم 143 لسنة 1981، فيهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه، بحيث لا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومنع اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية.