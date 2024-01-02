ما المقصود بوظيفة معلم الفصل؟.. تخصص مطلوب في مسابقة المعلمين الجديدة

أعلن الجهاز المركز للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى التعاقد مع 11 ألف و114 في وظيفة معلم فصل للصفوف الابتدائية «الأول والثاني والثالث» للعام الدراسي 2024- 2025 بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية.

ما المقصود بوظيفةمعلم فصل للصفوف الابتدائية؟

ويتسأل العدد من الراغبين في التقدم لمسابقة المعلمين، عن معنى وظيفة معلم فصل المطلوب للتعيين في المسابقة التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمقرر أن يبدأ التقديم لها يوم 18 يناير وحتى 31 من نفس الشهر على بوابة الوظائف الحكومية.

وردا على سؤال ما معنى معلم فصل؟، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنّ المقصود بمعلم الفصل المطلوبة في التعاقد في مسابقة المعلمين، هو أن المعلم يكون غير متخصص في مادة معينة مثلا: اللغة العربية والحساب والتربية الدينية، وغير ذلك، ويستطيع شرح مناهج الابتدائية بشكل بسيط دون أن يكون متخصص في مادة بعينها.

وأضاف المصدر لـ «الوطن» أن معلم الفصل يكون لديه دراية بتدريس مناهج الصفوف الابتدائية الأولى ورياض الأطفال، إذ يتم تأسيسه خلال فترة دراسته الجامعية، فيصبح مؤهلا للتعامل مع الطلاب في سن الطفولة.