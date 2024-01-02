محافظ الوادي الجديد: إنشاء 1820 صوبة زراعية لخفض أسعار السلع الغذائية

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جولة تفقدية لمشروعات الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين.

زيادة إنتاجية المناطق المزروعة بالخضروات

وأشاد محافظ الوادي الجديد بحجم وجودة الإنتاج، مُوجهًا بزيادة الكميات المطروحة بمنافذ البيع الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، واستغلال إنتاج الطماطم في تنفيذ أحد المشروعات الشبابية لتجفيف الطماطم، والتنسيق بين الوحدة المحلية والقائمين على مشروع الصوب لاستغلال فسائل النخيل الجيدة والتوسع في زراعتها.

تحقيق الاكتفاء الذاتي في الوادي الجديد

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة نجحت في التوسع في إنشاء الصوب الزراعية لإنتاج الخضروات والفاكهة الطازجة، إضافة إلي طرحها بأسعار مخفضة بهدف محاربة غلاء الأسعار، حيث ساهمت فى القضاء على ظاهرة احتكار التجار للمنتجات الواردة من محافظات وادي النيل بنسبة تخفيض تصل إلى نسبة 45% عن أسعار السوق المحلية.

وأشار المحافظ إلى إنشاء 1820 صوبة زراعية، منها 1425 صوبة بمركز الداخلة ومنطقة شرق العوينات، و176 صوبة زراعية بالخارجة، و100 صوبة فى مركز بلاط، و77 صوبة فى قرية القصر بمركز الداخلة، و28 صوبة في مركز باريس، و14 صوبة زراعية بمركز الفرافرة، والتى جري تنفيذها بدعم كامل لشباب الخريجين والجمعيات التنموية والمستثمرين.