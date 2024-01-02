وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مشروع تطوير شركة الإسكندرية للأدوية

زار الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك على هامش زيارته إلى شركة الحرير الصناعي والبوليستر في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتفقد الوزير أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية داخل الشركة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، منها خط إنتاج ODF لإنتاج الفيتامينات، ومصانع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات التى تتميز بإنتاجها شركة الإسكندرية مثل بنج الأسنان بمختلف أنواعه وتركيزاته، إذ يجرى إنتاج 6 أنواع منه ولزقة النمر وبعض أنواع المطهرات وبديل الحقن المستخدم بواسطة اللسان والباي كوفان، وغيرها.

تفقد خطوط إنتاج الأقراص والكبسولات

وشملت الجولة خطوط إنتاج الأقراص والكبسولات والأمبولات والكريمات والقطرات والمراهم والأشربة، وجرى مراجعة خطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيدها في إطار ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة والمخازن وكيفية تخزين المواد وقطع الغيار والربط بينها وبين الأقسام الإنتاجية، لضمان استمرار الإنتاج ومدى انعكاس ذلك على القوائم المالية ومؤشرات الأداء، ومراحل العملية الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية، وإمكانية التوسع في المنتجات الحالية وإضافة أخرى جديدة، تماشيًا مع سياسة الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات.

الوفاء بمتطلبات التصنيع الجيد

وناقش الوزير مع مسؤولى الإنتاج مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى الالتزام بالجدول الزمني في إنهاء أعمال التطوير، والتحديث في إطار الوفاء بمتطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء للحصول على الاعتمادات الدولية المطلوبة لزيادة معدلات التصدير، علما بأن الشركة تصدر حاليا إلى العديد من الدول الإفريقية والعربية، وكذلك توفر المواد الخام المستخدمة بكميات ولفترات زمنية، حرصا على توفير منتجات الشركة خاصة بنج الأسنان للسوق المحلية والاهتمام بدراسات السوق.