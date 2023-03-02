«قطاع الأعمال» يضاعف إنتاج بنج الأسنان إلى 11 مليون «كاربولة» شهريا

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك توجيه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية ومن بينها بنج الأسنان، وتم العمل على ذلك خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد لبنج الأسنان بشركة الإسكندرية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وأوضح «عصمت»، في بيان صحفي، أن الوزارة حريصة على اتخاذ ما يلزم لتوفير مستلزمات الصناعة والخامات اللازمة لعمل خط الإنتاج الجديد بطاقته الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات السوق المحلية.

التكلفة الاستثمارية للخط الجديد

بلغت التكلفة الاستثمارية للخط الجديد 45 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 7 ملايين كاربولة شهريا، وبذلك ترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 11 مليون كاربولة شهريا وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى إتاحة كمية للتصدير.

الشركة تدرس إضافة ماكينات حديثة

يشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا إضافة ماكينة لأحدث أنواع الكاربول باستخدام السرنجات الجاهزة للحقن، وهي السرنجات المعبئة مسبقًا للحقن مرة واحدة دون الحاجة لمسدس حقن.

جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للأدوية تعتبر قلعة صناعة بنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، إلى جانب العديد من المستحضرات الأخرى خاصة الأدوية المسكنة للآلام مثل «باي الكوفان»، ومستحضر «بانادول»، الذي يتم إنتاجه بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية.