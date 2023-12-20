مجلس النواب يوافق على منحة بـ400 ألف دولار لدعم التنمية في «دهب»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.

تفاصيل منحة التنمية في جنوب سيناء

واستعرض النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، تفاصيل المنحة التي تهدف إلى تحسين سبل العيش والظروف المعيشية للسكان في مدينة دهب بجنوب سيناء، من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية والاجتماعية وترتيبها حسب الأولوية والنهوض بها الحوكمة الحضرية.

ويتمثل الهدف المباشر من هذه المساعدة الفنية في تعزيز قدرات وأدوات أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الحكومة المحلية في تحديد مشاريع التنمية المجدية والمؤثرة.

وقال «الحسيني» إنّ المنحة تهدف إلى التوصل لمناهج مالية وتقنية مبتكرة للارتقاء الشامل والمرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.

وتبلغ قيمة المنحة 400 ألف دولار أمريكي مقسمة إلى 200 ألف من البنك الإسلامي للتنمية، و200 ألف من معهد البنك الإسلامي للتنمية.