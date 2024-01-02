«النواب» اللبناني يطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية في الجنوب، حيث استهدفت المقاومة عدد من السكنات العسكرية بالأسلحة مما أدى إلى إصابة تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هناك إجماعا من قبل أعضاء مجلس النواب اللبناني وعلى رأسهم نبيه بري رئيس المجلس على أن المخرج للأزمة في الجنوب هو التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 والذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة في مقابل حصر السياح في يد الدولة اللبنانية.

وتابع: أن نبيه بري يرى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا ووقف الاستفزازات على الأرض الواقع.