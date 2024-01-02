مراسل «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل ارتكبت 15 جريمة حرب بغزة خلّفت 207 شهداء في 24 ساعة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ88 على التوالي، موضحا أنّ ما يحدث على الأرض مخالفا لما يتحدث به الإعلام الإسرائيلي عن تقليل الضربات.

وأضاف جبر، أنّ الليلة الماضية شهدت 15 جريمة حرب ارتكبت في أنحاء مختلفة من قطاع غزة من شماله حتى جنوبه، وخلفت 207 شهداء، إضافة إلى إصابة 383 شخصا.

وتابع جبر، أنّه من 220 إلى 250 شهيدا يسقطون على مدار 24 ساعة وهو المعدل اليومي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنّ المجازر مستمرة ومتصاعدة على قطاع غزة وتزداد يوما بعد يوم، ورفعت من الأعداد الكلية للشهداء والمصابين، حيث بلغت حصيلة الشهداء حتى الآن 22185 شهيدا وآلاف الجرحى.