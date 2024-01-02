«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على ريف دمشق كتب: محمد عزالدين 07:16 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024 غارات إسرائيلية - أرشيفية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا على ريف دمشق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إسرائيل تعلن مقتل ضابط في معارك شمال قطاع غزة بعد سحب إسرائيل 5 ألوية من غزة.. ما القوات التي تقاتل حاليا ضد الفصائل؟ «مهمة في تل أبيب».. لماذا سحبت إسرائيل 5 ألوية من قطاع غزة؟ أمريكا تعلن الاستعداد لسحب أكبر سفينة حربية من المتوسط.. هل تخلت عن إسرائيل؟ لأول مرة إسرائيل تكشف عن «مخبأ السنوار».. غرف متعددة وأنظمة تنقية للهواء إسرائيل الاحتلال دمشق بقلم محمد عزالدين