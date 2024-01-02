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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على ريف دمشق

كتب:

محمد عزالدين
07:16 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
غارات إسرائيلية - أرشيفية

غارات إسرائيلية - أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا على ريف دمشق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين