وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين في الإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين في الإسكندرية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وتضمن قرار وزير التعليم غلق أكاديمية الحياة، بجوار مبرة العصافرة في محافظة الإسكندرية، والتي تدعي قبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة (الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والثانوية الأزهرية) بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج، وتسوق لنفسها بمنح شهادات مُعتمدة في مجال التمريض المهني، وأن مدة الدراسة عام نظري ومعملي.

غلق أكاديمية الحياة

وأصدر قرارا بغلق كيان أكاديمي للتدريب، في شارع 45 إسكندر بميامي في الإسكندرية، والتي تُدعى قبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة (الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والثانوية الأزهرية)، وتسوق لنفسها بمنح الدارسين شهادات مُعتمدة من جهات حكومية مع امكانية استخراج كارنيه مزاوله المهنة في مجال التمريض المهني، وأن مدة الدراسة عامين عملي ونظري ومعملي.

تكثيف الرصد الإعلامي للأنشطة الدعائية

ووجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت مُخاطبة اللواء محافظ الإسكندرية؛ لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذين المُنشأتين حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، وفقًا لما تراه المحافظة في هذا الشأن، فضلًا عن مٌخاطبة كل من الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية، والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد الدكتور وزير الصحة والسكان، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن كل منهما.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه يمكن لطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، والتي تحدث بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لحماية الطلاب وأولياء الأمور من أن يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.