وزير التعليم العالي يشهد تدشين تحالف إقليم شمال الصعيد بجامعة المنيا

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، تدشين تحالف إقليم شمال الصعيد، ضمن الاستراتيجية الوطنية للوزارة منذ إطلاقها في مارس 2023، وتوقيع عدة بروتوكولات تعاون بين الجامعات الحكومية وشركاء الصناعة، بقاعة مركز المؤتمرات بجامعة المنيا، وذلك بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وأحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعدد من أساتذة الجامعات وعمداء الكليات، ولفيف من رجال المال والأعمال وطلبة الجامعة.

إطلاق تحالفات إقليمية داعمة للمشروعات البحثية

أكد وزير التعليم العالي، أن إطلاق تحالفات إقليمية داعمة للمشروعات البحثية لخدمة المجتمع المحلى والإقليمي هي مبادرة رئاسية، تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دعم التكامل بين المجال الأكاديمي والبحث العلمي

واختتم بالإشارة إلى أن تحالف إقليم شمال الصعيد للتعليم العالي بين الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الصناعية بالإقليم، هو التحالف السابع ضمن سلسلة تحالفات إقليمية، جرى إطلاقها على مدار 9 أشهر، لدعم التكامل بين المجال الأكاديمي والبحث العلمي والمجال الصناعي والاستثماري، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.