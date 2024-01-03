عادة يومية تسبب أزمات قلبية وتهدد بتصلب الشرايين

لايزال العلماء حول العالم، يحاولون السيطرة على خطر الإصابة بالأزمات القلبية التي تصيب البشر بشكل مفاجئ، من خلال دراسات للأسباب المحتملة لحدوثها، ومحاولة مساعدة العالم على تقليل تلك المسببات لخفض نسب الإصابة بها.

دراسة سويدية جديدة، توصلت لسبب محتمل للأزمة القلبية وهو أكثر شيوعاً بمقدار الضعف تقريباً لدى الأشخاص الذين يستيقظون إلى منتصف الليل، مقارنة بالأشخاص الذين يستيقظون مبكراً.

ما علاقة النوم بالأزمات القلبية؟

وجد الباحثون السويديون أدلة كثيرة على تكلس الشرايين لدى البوم الليلي، حيث يتطور المرض على مدى فترة طويلة جدًا ولا يتم ملاحظته إلا بعد أن يؤدي إلى تجلط الدم ما يسبب الذبحة الصدرية أو الأزمة القلبية أو السكتة الدماغية.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الأشخاص الذين يمارسون عادات السهر في وقت متأخر من الليل لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

دراسة حديثة تكشف ارتباط السهر ليلا بالإصابة بالأزمات القلبية

الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة «طب النوم»، هي الأولى التي توضح كيف تؤثر إيقاعات الساعة البيولوجية على وجه التحديد على تكلس الشرايين، والإصابة بـ الأزمة القلبية.

وشملت الدراسة أكثر من 700 رجل وامرأة سويديين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما.

وتم فحص درجة تكلس الشرايين في الشرايين التاجية للقلب باستخدام التصوير المقطعي بالكمبيوتر، فيما أشار المشاركون إلى النمط الزمني الخاص بهم على مقياس مكون من 5 نقاط: نوع الصباح الشديد، أو نوع الصباح المعتدل، أو النوع المتوسط، أو نوع المساء المعتدل، أو نوع المساء الشديد.

من بين 771 مشاركًا، تم تحديد 144 شخصًا على أنهم من أنواع الصباح الشديد، و128 من أنواع المساء الشديد.

ومن بين أولئك الذين كانوا أكثر يقظة في الصباح، كان ما يزيد قليلاً عن واحد من كل خمسة (22.2%) يعاني من تكلس الشريان، وهي أدنى نسبة بين جميع الأنماط الزمنية الخمسة، في المقابل كانت المجموعة المسائية الشديدة لديها أعلى نسبة انتشار لتكلس الشريان التاجي الحاد، بنسبة 40.6%.

وبحسب ميو كوباياشي فريسك، العالم بأكاديمية سالجرينسكا بجامعة جوتنبرج، ومؤلف الدراسة، النتائج أثبتت أن النمط الزمني المسائي الشديد قد يكون مرتبطًا ليس فقط بصحة القلب والأوعية الدموية الضعيفة بشكل عام، ولكن أيضًا بشكل أكثر تحديدًا بالتكلس في الشرايين التاجية وتصلب الشرايين.