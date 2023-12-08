تسببت في رحيل شقيق أحمد حلمي.. أعراض الأزمة القلبية وطرق الوقاية منها

فاجعة كبرى، حلت على الفنان أحمد حلمي، بوفاة شقيقه الأكبر «خالد»، إذ فارق الحياة قبل ساعات قليلة، إثر إصابته بمرض القلب، « توفى الى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمى عبد الرحمن ، العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر نسألكم الدعاء »، حسبما أعلنه «حلمي» عبر صفحته الرسمية على «انستجرام».

أعراض مرض القلب

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أعراض الإصابة بمرض القلب وطرق الوقاية منه، بعد وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي.

عادةً أمراض القلب، تمون ناتجة عن عدة أسباب منها التعرض لإصابة كبيرة أو وجود التهابات، فضلًا عن الإصابة بأمراض أخرى، هكذا أوضح الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب قصر العيني، في تصريح «الوطن»، مشيرًا إلى أنها أحد أسباب حدوث الوفيات.

أعراض الإصابة بمرض في القلب

تشمل الأعراض الشائعة عن الإصابة بمرض القلب: ضغط وألم في الصدر، ضيق التنفس، والشعور بالانزعاج مثل «الذبحة الصدرية»، ألم في الجزء العلوي من البطن أو الظهر، ألم في العنق أو الفك، خدر أو برودة في الساقين أو الذراعين، خاصة حينما تُصاب الأوعية الدموية في أجزاء الجسم بالتضيق.

وحسب ما نشره موقع «مايو كلينك»، فإن هناك أعراض أخرى قد تدل على الإصابة بمرض القلب أو اعتلال عضلة القلب، يمكنك الاطلاع عليها ومعرفة طرق الوقاية منها من هنا.