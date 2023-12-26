دراسة: الأشخاص المعتادون على السهر أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين بنسبة 90%

كشفت دراسة أجرتها جامعة جوتنبرج في السويد، أن الأشخاص الذين يٌفضلون السهر والذهاب إلى الفراش في وقت متأخر هم الأكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، بمقدار الضعف عن الأشخاص المٌلتزمين بالنوم والاستيقاظ باكرًا.

ودرس الباحثون حالة 771 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ليكتشفوا أن الأشخاص المعتادون على السهر كانوا أكثر عرضة بنسبة 90% للإصابة بتصلب الشرايين من أولئك الذين يذهبون للفراش باكرًا.

السهر قد يعرضك للإصابة بأمراض القلب

كما كشفت الدراسة أن تصلب الشرايين الناجم عن تراكم الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية، أكثر شيوعًا لدى كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ويمكن أن يتطور الأمر إلى حدوث جلطات دموية تؤدي إلى الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

نصائح للحصول على نوم عميق

وأشارت الدراسة إلى مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها لتحفيز النوم مبكرًا والحصول على قسط كافي من النوم، كالتالي:

- إغلاق الهاتف المحمول وشاشة التليفزيون عند الذهاب إلى النوم، لتجنب ما تبعثه تلك الأجهزة من ضوء أزرق يرسل إشارات إلى الدماغ لإبقاء الشخص مستيقظًا.

- تدوين الملاحظات قبل النوم بـ 5 أو 10 دقائق قد يساعد على الاستسلام للنوم.

- تجنب شرب الكافيين بعد الساعة 12 ظهرًا، واستبداله بالشاي أو أي مشروب خالي من الكافيين.

- الحرص على تناول كمية كافية من المغنيسيوم كالسبانخ والأفوكادو والموز والكاجو.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك كاللحوم والمحار وسرطان البحر والجبن والعدس المطبوخ والشوكولاتة الداكنة.

- تهوية الغرفة ليلًا من خلال فتح النوافذ أو ضبط منظمات الحرارة قد يساعد على الحصول على نوم عميق وهادئ.

الدكتور محمود عبدالله، أخصائي القلب، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النوم غير المنتظم يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، وأن أوقات النوم غير المتسقة، وانقطاع النوم يمكن أن يٌسبب أمراض القلب التاجية، كما يؤدي إلى تصلب الشرايين، المعروف أيضا باسم مرض الشريان التاجي، هو «سماكة أو تصلب الشرايين الناتج عن تراكم الترسبات في البطانة الداخلية للشريان».