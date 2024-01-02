مصدر بـ«التموين» يوضح موعد طباعة الأسعار على 7 سلع أساسية في الأسواق

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لن تتدخل في وضع أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية من جانبها، ولكنها ستترك الشركات المنتجة بتحديد سعر كل سلعة.

وجاءت قائمة السلع وفق تحديد مجلس الوزراء كالتالي: «الزيت، الفول، الأرز، اللبن السائب والمعبأ، السكر الأبيض، المكرونة، الجبن الأبيض»، كاشفة عن موعد طباعة الأسعار على السلع السبع في 1 مارس المقبل.

أسعار السلع الاستراتيجية

وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أن الفترة الحالية وحتى أول مارس المقبل تعتبر مهلة توفيق أوضاع للشركات والمصانع المنتجة للسلع، من أجل تجهيز طباعة الأسعار على السلع الاستراتيجية السبعة.

وأكدت أنه بحلول شهر مارس المقبل ستكون هذه السلع مطبوعا عليها السعر المحدد من قبل المصنع أو الشركة المنتجة، فضلا عن التزام المصانع بطباعة 4 أحرف على كل سلعة وهي «ح أ س م»، مدونا معها قيمة بيع السلعة، وهو اختصار «الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك».

تحديد أسعار السلع

وأكدت المصادر أن وزارة التموين لن تقوم هي أو أي جهة أخرى بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية، وأضافت: «ليس هناك تسعيرة إجبارية على أسعار السلع السبعة، ولكن الشركات ومصانع الإنتاج هي المسئولة عن تحديد أسعار السلع الاستراتيجية، مع تحديد حد أقصى لكل سلعة منتجة من جانبهم، ودور وزارة التموين هنا متابعة ورقابة توافر السلع ووصولها للمستهلك بالحد الأقصى المحدد من الشركات»، مؤكدة أنه خلال شهر من الآن سيحدث انفراجة قريبة في أسعار السلع الاستراتيجية.