أول أحداث 2024.. افتتاح محطات مترو جديدة وزيادة المعاشات وثبات السلع

خلال الساعات الأولى، في أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، استيقظ آلاف المصريين على العديد من الأحداث المهمة على مختلف المستويات، بداية من أحداث متعلقة بوسائل النقل وأخرى متعلقة بالمعاشات، وثالثة متعلقة بالسلع التموينية، التي بذلت الدولة جهوداً مُضنية في الفترة الأخيرة، لضبط السوق والحفاظ على توفيرها لمختلف المواطنين.

6 محطات مترو جديدة

أول الأحداث في 2024، هي تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، وهي «محطة مترو السودان وإمبابة والقومية والطريق الدائري ومحور روض الفرج والبوهي»، وبذلك يُتاح استقلال مترو الخط الثالث، بداية من عدلي منصور وحتى محور روض الفرج، في خدمة جديدة قدمتها الدولة للمواطنين في بداية 2024.

زيادة جديدة في المعاشات

ومن المقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12 ألفًا و600 جنيه بدلاً من 10 آلاف و900 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1/2024، تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ونتيجة لذلك، سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024، مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10 آلاف و80 جنيهًا، بدلًا من 8 آلاف و720 جنيهًا.

صرف السلع التموينية

وعن ثالث الأحداث في أول العام الميلادي الجديد، فهي ثبات أسعار السلع التموينية، إذ بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف السلع التموينية عن شهر يناير 2024، اليوم، بنفس أسعار السلع التموينية للأشهر السابقة، دون تحريك أسعار القائمة التي تضم 31 سلعة مدعمة، وبلغ سكر معبأ كيلوجرام واحد 12.60 جنيه، و زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وأرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.