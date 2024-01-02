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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة شلومي شمال إسرائيل

كتب:

شريف سليمان
05:59 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
العدوان على غزة - أرشيفية

العدوان على غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة شلومي شمال إسرائيل.

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بقلم شريف سليمان