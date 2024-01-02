القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة شلومي شمال إسرائيل كتب: شريف سليمان 05:59 م | الثلاثاء 02 يناير 2024 العدوان على غزة - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة شلومي شمال إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في كل المدن الأوكرانية القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان بغلاف غزة «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف صفارات الإنذار تدوي بمستوطنتي ناحل عوز وعلوميم في غلاف قطاع غزة صفارات الإنذار إسرائيل بقلم شريف سليمان