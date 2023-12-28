صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان بغلاف غزة كتب: منى صلاح 06:25 م | الخميس 28 ديسمبر 2023 حرب غزة- ارشيفية أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان بغلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الفصائل الفلسطينية: سكان غزة أفشلوا مخططات التهجير رغم حرب الإبادة خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من حرب غزة تتجاوز 13.8 مليار دولار في 2024 أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يرغب في استمرار حرب غزة حتى لا يدفع ثمن إخفاقاته الرئيس الفلسطيني يتحدث عن حرب غزة في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» الليلة حرب غزة غزة عسقلان قصف غزة بقلم منى صلاح