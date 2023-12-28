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صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان بغلاف غزة

كتب:

منى صلاح
06:25 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
حرب غزة- ارشيفية

حرب غزة- ارشيفية

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان بغلاف غزة.

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