8 عادات صحية لجسم مثالي.. تخلصك من الدهون وزيادة الوزن

مع بداية عام 2024، يحلم الكثير من الأفراد ممن يعانون زيادة في الوزن وتراكم الدهون في بعض أجزاء الجسم، بالحصول على جسد مثالي ممشوق، وخالٍ من الدهون الزائدة، ما يجعلهم يبحثون عن عادات صحية وغذائية تمكنهم من تحقيق هدفهم بشكل سريع دون الشعور بالحرمان.

عادات غذائية للتخلص من الدهون الزائدة

وللحصول على جسم مثالي، لابد لكل شخص أن يسير على نظام غذائي صحي، حيث قدمت الدكتورة نهلة مُسعد، استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من العادات الغذائية البسيطة التي تساعد الأفراد على التخلص من الدهون الزائدة، خاصة دهون البطن، وهي كالتالي:

- عند الاستيقاظ، يفضل تناول مشروب عشبي دافيء دون سكر على الريق، كالينسون أو الكمون لأن ذلك يُحفز حركة الأمعاء.

- تأجيل تناول الإفطار ساعة بعد الاستيقاظ لأن ذلك يساعد على فقدان الوزن والتمتع بصحة جيدة.

تمرين شفط البطن

- ممارسة تمرين شفط البطن بشكل منتظم، سواء عند القيام بالأعمال المنزلية أو قيادة السيارة، كما يفيد هذا التمرين الموظفين في الأعمال المكتبية الذين يجلسون ساعات طويلة في وضعية واحدة، لأن ذلك يساعد على تقوية عضلات البطن والتخلص من الدهون الزائدة.

- ينبغي تناول الثلاث وجبات الأساسية «الفطار والغداء والعشاء» بشكل متزن، فلا نصل لمرحلة الامتلاء التي تعمل على زيادة حجم المعدة، وبالتالي يحدث إقبال زائد على الطعام.

تجنب تناول الدقيق الأبيض

- تجنب تناول المقليات والسكريات بكثرة، كما ينبغي تجنب تناول الدقيق الأبيض ومشروبات الصودا التي تعتبر من أكبر عوامل زيادة الوزن.

- تناول الماء بشكل كافٍ خلال اليوم، لأن ذلك يساعد على تحسين الهضم وحركة الأمعاء، وبالتالي التخلص من دهون البطن.

- تناول وجبة العشاء قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل حتى يقوم الجسم بهضم الطعام جيدًا، وعدم تراكم الدهون في الجسم.

- ينبغي تضمين وجبة العشاء على الزبادي، لاحتوائها على البكتيريا النافعة التي تخلص الجسم من السموم، كما يساعد تناول الخضروات الورقية كالبقدونس على التخلص أيضًا من سموم الجسم.