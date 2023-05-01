ماذا يحدث للجسم عند تناول المقليات يوميا؟.. «الصحة» تجيب

أجابت وزارة الصحة والسكان، عن سؤال متعلق بماذا يحدث للجسم عند تناول مقليات بشكل يومي؟ قائلة في تقرير رسمي لها، إن تناول المقليات بشكل يومي عادة خاطئة يجب تجنبها، ولابد من تقليل تناول المقليات والمعجنات والوجبات السريعة قدر الإمكان، للحماية من السمنة وأمراض أخرى كالقلب وارتفاع ضغط الدم.

وتابعت الصحة: «عند قلي الطعام يصبح أكثر كثافة من حيث السعرات الحرارية، حيث أن الجزء الخارجي من الطعام يفقد الماء ويمتص الدهون، لذلك يجعل الشخص قابل لزيادة الوزن بشكل أكبر».

ماذا يحدث للجسم عند تناول المقليات يوميا؟

أضافت وزارة الصحة، يمكن التقليل من الاعتماد على المقليات والمعجنات في حال التعود عليها، لافتة الى أنه يمكن شراء القلايات بدون زيت عند طهى الأطعمة، ويمكن استبدال المقليات بالخضروات والفاكهة، للحفاظ على صحة جيدة خالية من الأمراض، وارتفاع معدل الكوليسترول في الجسم.

وطالبت المواطنين، بضرورة اتباع نظام غذائي خال من المعجنات والمقليات أو التقليل منها، وحساب السعرات الحرارية المناسبة للجسم، وإدخال المعدل القليل منها، لافتة إلى أهمية ممارسة الرياضة «نصف ساعة يوميا على الأقل حتى لو رياضة المشي».

تقليل الأملاح في الطعام

وفي سياق متصل، قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها، لتقليل الإفراط في تناول الملح، مشيرة الى أن الإسراف فيه، يعرض الشخص للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض.

وقالت الوزارة، يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.