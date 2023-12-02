بدون تمارين رياضية.. هذه الطريقة تخلصك من دهون البطن في 7 أيام

الوزن الزائد والدهون مشكلة يعاني منها كثير من الأشخاص، في فصل الشتاء خاصة محبي الطعام، ما يجعلهم يتبعون نظام غذائي صحي مع تناول بعض المشروبات الطبيعية بينها شاي البابونج الشهير والحليب، ونستعرض في هذا التقرير الطرق التي تساعد على التخلص من الدهون في أسبوع دون اللجواء إلى ممارسة التمارين الرياضة.

هناك العديد من المشروبات التي تساعد على التخلص من دهون البطن في أسبوع ومنها الحلبة، إذ هي من المشروبات التي تساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن، وضبط مستويات السكر بالدم وذلك وفقا لما ذكره موقع «medicalnewstoday».

التخلص من الدهون

سمك السلمون يساعد على فقدان الوزن والتخلص من الدهون، لأنه غني بالأوميجا 3، ولا ينتج جسم الإنسان بشكل طبيعي هذه الدهون الصحية، لذا فإن تناول السلمون أو الأسماك الدهنية الأخرى مرتين في الأسبوع قد يساعد على إنقاص الوزن.

- الزنجبيل

من المشروبات التي تساعد على فقدان الوزن والتخلص من دهون البطن «الزنجبيل»، إذ يستخدم لتحسين الجهاز الهضمي من مئات السنين، كونه غني بخصائص مضادة للالتهابات، ومن الممكن أن يكون إضافة صحية للشاي الساخن أو الماء الفوار.

- الابتعاد عن السكر

من بين الطرق التي تساعد على التخلص من الدهون كذلك، تجنب السكر والمشروبات السكرية، فالمشروبات الغازية ليست وحدها المضرة بصحة الإنسان، ولكن هناك بعض عصائر الفاكهة والقهوة المحلاة والشاي المعبأ تعمل على زيادة الوزن لذلك إذ اردت التخلص من الدهون يجب الابتعاد عن هذه الكربوهيدرات غير الضرورية.

- الحليب الذهبي وخل التفاح

حليب الكركم أو الحليب الذهبي، يساعد على حرق الدهون وهو هاضم للطعام وفعال في علاج نزلات البرد والإنفلونزا، وأكثر قدرة على تنقية الجسم من السموم؛ وكذلك يلعب خل التفاح دورا في إنقاص الوزن.

- النوم الجيد

يعد النوم المتوازن من الطرق التي تساعد على حرق دهون البطن، وذلك لأن قلة النوم تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض، وتساهم كذلك في زيادة الوزن والإجهاد.

الألياف مهمة لإنقاص الوزن

الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، قال في حديثه لـ«الوطن» إن هناك أغذية تساعد على فقدان الوزن، كونها تحتوي على الألياف مثل «الشوفان»، لذا يجب على الأشخاص المواظبة على تناولها كونها أمر أساسي للحفاظ على الوزن، وصحة الجهاز الهضمي وحماية القلب، كما أنه مفيد للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وكذا يجب شرب الليمون أو القرفة.