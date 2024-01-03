بـ«مكون واحد طبيعي».. تخلص من الوزن الزائد والدهون نهائيا

زيادة الوزن والدهون من الأشياء المثيرة للقلق لدى الكثير من الأشخاص وبخاصة دهون البطن التي تساعد على ظهور «الكرش»، ويرغب الكثيرون في التخلص منها نهائيا دون إجراء جراحات تنحيف، عبر تناول المشروبات أو اتباع نظام غذائي للتخلص منها، ولا يعرف البعض أن هناك مشروبا واحدا يمكن أن يخلصك من الوزن الزائد.

طريقة التخلص من الوزن الزائد والدهون

وفق الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية، فإن هناك مشروب من مكون واحد، يمكن ان يخلصك من الوزن الزائد والدهون نهائيا، وهو شاي الأناناس المليء بالفيتامينات الخالية من السعرات الحرارية: «مفيد جدا ومليان فيتامينات وحديد وكالسيوم وكربوهيدات اللي بيحتاجها الجسم».

شاي الأناناس يحتوي على مضادات أكسدة ويساعد في حرق الدهون بشكل كبير، وفق أخصائي التغذية، فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تنظيم الهضم وحرق الدهون، حيث لا يحتوي على الدهون ولا على البروتين.

طريقة تحضير شاي الأناناس

الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية، أكدت ان طريقة تحضير شاي الأناناس سهلة، وهي كالتالي:

- تقشير ثمرة الأناناس.

-اسكب لتر من الماء في وعاء.

-أضيف إليه قشر الأناناس.

- ضعي الوعاء على النار حتّى يغلي واتركه على نار هادئة وذلك لمدة 30 دقيقة.

- وخز قشر الأناناس بواسطة شوكة كل 5 دقائق.

- يمكن إضافة القليل من السكر البني للخليط.

- ثم يصفى الماء ويترك ليبرد قليلا، ويتم تناوله مرتين يوميا.