استشارى طب وقائي يحذر من أخطر أنواع الدهون على الإنسان

أكد الدكتور شريف أحمد حتة، استشاري طب وقائي وصحة عامة، وجود نوعين من الدهون؛ دهون حول الأعضاء التي تسبب الكبد الدهني والتي يتم معالجتها وتقليلها بالأكل الصحي والنوم والتمارين الرياضية، وهناك دهون تحت الجلد التي تسمى «كرش» وهي تراكم الدهون نتيجة العادات السيئة وقلة التمارين وتكوين منطقة البطن.

أخطر أنواع الدهون على الإنسان هي دهون تحت الجلد

أضاف «حتة»، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن أخطر أنواع الدهون هي الدهون تحت الجلد لأنها تسبب أمراضا خطيرة وتقوم بتكوين «كرش»، نتيجة عدم القيام بأي حركة وعدم تنظيم الطعام، تناول السكريات وتعتبر الأخطرعلى الأنسان، بالإضافة إلى النشويات لأنها تقوم بعمل انتفاخات بالمعدة وقتية ولكن تناولها بكثرة يجعلها دائمة.

السيدات أكثر عرضة لظهور الدهون على البطن

تابع أن ظهور الدهون على البطن تختلف من الرجال والسيدات، فالسيدات أكثر عرضة لظهور «الكرش» بسبب العوامل الهرمونية وخاصة بعد انقطاع الطمث، لأن ذلك يعمل على تقليل الأستروجين ووجود فرصة لتكون الدهون على المنطقة.