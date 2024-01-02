من هو القيادي الفلسطيني الذي اغتالته إسرائيل في لبنان؟

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن القناة 12 العبرية، عن وجود انفجار غامض في الضاحية الجنوبية لبيروت وترجيحات باغتيال شخصية رفيعة المستوى من قيادة الفصائل الفلسطينية، فمن هو؟

من هو الشخصية الفلسطينية الذي اغتيل في لبنان؟

وبحسب وكالة رويترز الأمريكية، نقلا عن مصدرين أمنيين في لبنان، فإّن المسؤول الفلسطيني في الفصائل كان على موعد للقاء مع حسن نصرالله رئيس حزب الله، غدًا.

وأوضحت أنّ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، استشهد بعدما استهدفته مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية جنوبي بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

من هو صالح العاروري؟

هو صالح محمد سليمان العاروري «أبومحمد» أحد القياديين في حركة حماس، وهو نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في الضفة الغربية.

وهو العقل المدبر لتسليح المقاومة الفلسطينية، قضي نحو 15 عامًا في سجون الاحتلال، ثم تم إبعاده عن فلسطين وكان يقيم في لبنان، وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة شاليط.

وتعتبره إسرائيل من أهم مؤسسي الجناح العسكري للفصائل الفلسطينية، وكانت توجه إليه اتهامات بأنه المسؤول عن عمليات خطف المستوطنين في الخليل.

وقد أسس الجهاز العسكري لحركة حماس في الضفة ما بين عامي 1991 و1992 ما أسهم في وجودها الفعلي وتسليح حركات مقاومة أخرى في الضفة.