مواطن بالشرقية يطلق على مولودته الأولى اسم «غزة» دعما للقضية الفلسطينية

أطلق أب في محافظة الشرقية اسم «غزة» على مولودته الأولى، تعبيرا عن دعمه للقضية الفلسطينية، في مواجهة العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

أب يطلق اسم «غزة» على مولودته

وقال إبراهيم نبيل موسى، 36 عاما، والد الطفلة، مقيم بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس، ويعمل مشرف حسابات، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه قرر تسمية ابنته «غزة» دعما للقضية الفلسطينية وللتعبير عن تضامنه وزوجته مع الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية، وفلسطين ستظل أرض عربية مهما حاول المحتل الإسرائيلي الغاشم السيطرة عليها.

وأشار الأب إلى أن طفلته غزة هي أول فرحته وأول مولودة له، وأنجبها بعد مرور عامين على زواجه، مشيرا إلى أن زوجته لم تعارض فكرة تسمية ابنتهما «غزة»، موضحا أنه تم تسجيلها في مكتب صحة قليوب بتاريخ 23 ديسمبر الماضي.

«غزة» ليست الأولى في القرية

وفي السياق نفسه، قال محمد نبيل أحد أهالي قرية شبرا النخلة، إنهم تفاجأوا بإطلاق جارهم «إبراهيم» اسم «غزة» على مولودته، مشيرا إلى أن هذه هي الطفلة الثانية في القرية التي تحمل اسما يعبر عن دعم القضية الفلسطينية، حيث سبقها طفلة تدعى «فلسطين أحمد محمد حسن»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد وحدة الشعوب العربية.