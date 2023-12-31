رئيس «مصر بلدي»: الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت على مر العصور

أشاد اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب «مصر بلدي» بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء حالة الحرب التي عانى منها الشعب الفلسطيني، خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أنها بادرة جديدة تدل على مساعي الدبلوماسية المصرية لحل الأزمة وإنهاء حالة الحرب والعودة لطاولة التفاوض ووجود حل جذري للقضية.

موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت على مر العصور

أوضح «عبد الباري» لـ«الوطن»، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت على مر العصور، الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ينعم فيها الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة.

قمة القاهرة للسلام

وتابع رئيس حزب «مصر بلدي»: «القيادة السياسية دعمت القضية الفلسطينية على المستوى الدبلوماسي من خلال قمة القاهرة للسلام، التي حضرها معظم حكام ورؤساء دول العالم، وعلى المستوى الاجتماعي هناك قطار المساعدات الذي اصطف أمام معبر رفح منذ الساعات الأولى للعدوان.