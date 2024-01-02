رئاسة الوزراء: الدولة تعمل بكل طاقتها على وقف تخفيف الأحمال

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تأمل الفترة المقبلة امتلاك القدرة على وقف تخفيف الأحمال ومزيد من التطورات والإجراءات وسيتم إعلان فترات تخفيف الأحمال للمواطنين بشكل مستمر، وحتى تنتهي الفترة الراهنة سيستمر تخفيف الأحمال ساعتين على مدار اليوم، وسيستمر لبعض الوقت وجار دراسة الأمر من كافة أبعاده.

«الحمصاني»: الضغط على شبكة الكهرباء نتيجة زيادة الاستهلاك

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ السبب الرئيسي لتخفيف الأحمال هو الضغط على شبكة الكهرباء نتيجة زيادة الاستهلاك بصفة عامة، لافتاً إلى المشروعات الجديدة والتوسع العمراني الذي يتسبب في ضغط متزايد على شبكة الكهرباء والذي يتزامن مع تراجع الإنتاج من موارد الطاقة المتجددة وكذلك كميات الغاز الواردة من الخارج، و«كلها أمور مرتبطة بتزايد الاستهلاك».

وزارة الكهرباء تعلن قريبا جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة

وتابع أنَّ الدولة تعمل بكل طاقتها على دراسة سبل وأدوات متاحة يمكن من خلالها معالجة الأزمة، وخلال الفترة المقبلة، نأمل النجاح في تخطيها، مشيرا إلى جهود وزارة الكهرباء في إعداد جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة، وتعلنها للمواطنين.