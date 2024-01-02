مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الإسكندرية.. يبدأ تنفيذها غدا

تبدأ شركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، غدا الأربعاء، تنفيذ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الإسكندرية، بعد إعلان مجلس الوزراء تنفيذ خطة جديدة خلال أوقات النهار فقط نظرا لبدء الامتحانات، على أن يتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحا وحتى 5 مساءً، بمعدل ساعتين لكل منطقة، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الإسكندرية

وكشف مصدر بشركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، تفاصيل مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية الجديدة، إذ ستكون على 3 فترات كالتالي:

- من 11 صباحا إلى 1 مساء

- من 1 مساء إلى 3 مساء

- من 3 مساء إلى 5 مساء

تعديلات مواعيد تخفيف الأحمال الكهرباء في الإسكندرية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم العمل بذات المواعيد السابقة، مع إضافة التعديلات، بحيث كل المواعيد من 12 إلى 6 مساء سيتم تقديمها ساعة واحدة، لتتناسب مع الموعد الجديد من 11 إلى 5 مساء، موضحا أن المواعيد من 6 إلى 12 سيتم تسكينها بذات الجدول من 11 إلى 5، بذات الأولوية في الجدول الخاص بالتوقيتات الجديدة.