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التليفزيون الفلسطيني: «حماس» تجمد مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل

كتب:

منى السعيد
09:25 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
انفجار بيروت

انفجار بيروت

أعلنت  حركة «حماس» في بيان رسمي صدر عنها تجميد جميع المفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص وقف إطلاق النار في غزة أو عمليات تبادل المحتجزين المتواجدين في القطاع، بحسب ما ذكره التليفزيون الفلسطيني.

وأكدت الحركة أنّ ذلك يأتي ردا على اغتيال قادتها في الضاحية الجنوبية في انفجار بيروت، أسفر عن استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وسمير فندي أبوعامر مسؤول عمليات كتائب «القسام» في جنوب لبنان.

وكانت «حماس» نعت قادتها، وأكدت أن الحادث لن يمر مرور الكرام.

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بقلم منى السعيد