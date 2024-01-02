التليفزيون الفلسطيني: «حماس» تجمد مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعلنت حركة «حماس» في بيان رسمي صدر عنها تجميد جميع المفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص وقف إطلاق النار في غزة أو عمليات تبادل المحتجزين المتواجدين في القطاع، بحسب ما ذكره التليفزيون الفلسطيني.

وأكدت الحركة أنّ ذلك يأتي ردا على اغتيال قادتها في الضاحية الجنوبية في انفجار بيروت، أسفر عن استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وسمير فندي أبوعامر مسؤول عمليات كتائب «القسام» في جنوب لبنان.

وكانت «حماس» نعت قادتها، وأكدت أن الحادث لن يمر مرور الكرام.