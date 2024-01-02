وكيل صحة الشرقية يناقش تطوير قسم العمليات بالإبراهيمية

ناقش الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم، مع إدارة مستشفى الإبراهيمية مقترح تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات الجراحية، والأقسام الداخلية، والعناية المتوسطة.

توجيه بعمل الإصلاحات بعرفة خزان الأكسجين بعد تسرب المياه

كما وجه وكيل الوزارة بعمل الإصلاحات اللازمة بغرفة خزان الأكسجين، بعدما تلاحظ وجود تسريب مياه بالأرضية ووجه.

متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الصحة للمستشفى، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بعد المرور على مستشفى ههيا المركزي.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الإبراهيمية، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة.

كما تفقد قسم العمليات الجراحية، والأقسام الداخلية للجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال والعناية المتوسطة، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى.

ووجه وكيل الوزارة بعمل دراسة شاملة لأعمال التطوير ورفع كفاءة هذه الأقسام، والوقوف على مدى إمكانية إنشاء دور آخر إضافي بالمبنى، لعمل التوسعات اللازمة للأقسام الطبية، وزيادة غرف العمليات من 3 إلى 4 غرف على الأقل.