وكيل لجنة الصحة بـ«الشيوخ» عن مبادرة «حياة كريمة»: نالت إشادات دولية كبيرة

قال النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة وضعت كل القرى والنجوع على خريطة التنمية الشاملة في مصر، وقطعت شوطا طويلا وواضحا في إعادة الريف المصري لسابق عهده، وتجديد البنية التحتية.

تغيير حياة 60 مليون مواطن

وأضاف في تصريحات صحفية أن حجم التطوير والتنمية بالمبادرة كبير للغاية، ويعود بالنفع على جميع المواطنين وليس سكان القرى فقط، ويوفر الحياة الكريمة لسكانه، ونحو 60 مليون مواطن مصري تستهدفهم المبادرة.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة فريدة من نوعها، وحازت على إشادة دولية وتقدير كبير، لأنها تستهدف تطوير مئات القرى من ناحية، وتنفذ في ظل ظروف اقتصادية صعبة وضاغطة.

وأضاف أن هدف المبادرة يتجلى في تغيير حياة المواطن، وتحقيق الحياة الكريمة من خلال مأوى آمن، ومياه شرب نظيفة، وحياة صحية سليمة ومرسة مؤهلة وإنترنت وكهرباء وكل أعمال البنية التحتية، ما جرى بالفعل على أرض الواقع في أكثر من 75% من مستهدفات المبادرة.