تكليف قيادات جديدة بقطاع الصحة في البحيرة

أصدر قبل قليل، الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عدة قرارات بتكليف قيادات جديدة داخل قطاع الصحة بالبحيرة.

وجاءت قرارات تكليف القيادات الجديدة كالتالي:

ندب الدكتورة سحر محمد العربي السيد الزلباني، بدرجة كبير بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بدمنهور لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

تغييرات في مديرية الصحة بالبحيرة

- ندب الدكتور حسام موسى محمد سلامة بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بالدلنجات، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

- ندب الدكتور وائل عزت محمد إبراهيم المقدم بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بالتحرير، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

- ندب الدكتورة إيمان نزيه سليمان منصور بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بكوم حمادة، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

- ندب الدكتورة مرفت حسين أحمد عبدالله شهاب بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بحوش عيسى، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

- ندب الدكتور أسامة أحمد محمود عمار بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بإيتاى البارود، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

و أكد وكيل الوزارة أن هذه القرارات التى صدرت اليوم تهدف في المقام الأول لتطوير الأداء في المنظومة الصحية في البحيره لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن البحراوي