أول تعليق من عائلة صالح العاروري بعد استشهاده (فيديو)

في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مقرًا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وفقًا لمصدر أمني لبناني بارز، قتل صالح العاروري في الضربة الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدد من مرافقيه، دون تحديد عددهم، وأكد مصدر أمني آخر هذه المعلومة نفسها، مشيرًا إلى أن هناك ضررًا لحق بطبقتين في المبنى المستهدف بالإضافة إلى سيارة واحدة على الأقل.

أخت صالح العاروري

وظهرت أخت الشهيد صالح العاروري، في فيديو عقب استشهاد لتتحدث بكل الصبر قائله: «الحمدلله رب العالمين تشرفنا بخبر استشهاد أخي وهذه أمنية كان يتمنها كل يوم وهو ساجد كل يوم يقول اللهم ارزقني الشهادة، بهنئ نفسي وبهنئ الشعب العربي الفلسطيني، فلسطين ولّادة ياما اغتلوا قادة، ولكن سيأتي قائد أعظم، النصر قادم».

كلمات شقيقة الشهيد القائد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عقب استشهاده في عملية اغتيال صهيونية في ضاحية بيروت الجنوبية pic.twitter.com/0e3VJw48dq — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) January 2, 2024

الفصائل تنعي استشهاد صالح العاروري

وعلى جانب آخر، أصدرت الفصائل بيانًا نقله تلفزيون فلسطين، أكدت فيه أن عمليات الاغتيال «الجبانة» التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد قادة ورموز الشعب الفلسطيني، سواء داخل فلسطين أو خارجها، لن تنجح في كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن هذه الاغتيالات لن تؤثر على صمود واستمرار المقاومة الفلسطينية الباسلة، التي تثبت مرة أخرى فشل العدو في تحقيق أي أهداف حقيقية في قطاع غزة.

وفي البيان، نعت حركة حماس قائد أركانها في الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى، صالح العاروري، الذي استشهد في السابع من أكتوبر.