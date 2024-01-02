رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

برلماني لبناني: انفجار بيروت تطور نوعي في المواجهة العربية الإسرائيلية

كتب:

نرمين عفيفي
08:57 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
انفجار بيروت

انفجار بيروت

قال بلال عبد الله النائب في البرلمان اللبناني، إن إسرائيل تعلن بشكل واضح أن كل شيء مباح، لا سيما بعد وصولها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

أضاف النائب في البرلمان اللبناني أن الانفجار بالضاحية الجنوبية لبيروت، ستكون له تداعيات، ونسعى إلى عدم الانجرار لحرب مع الاحتلال.

وتابع بأن ما يحدث يمثل تطورا نوعيا في المواجهة المفتوحة العربية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

اقرأ المزيد:

وفد الكونجرس الأمريكي يدعو أعضاء البرلمان اللبناني إلى سرعة انتخاب رئيس للبلاد

قناة القاهرة الإخبارية: البرلمان اللبناني يفشل للمرة الـ11 في انتخاب رئيس جديد

البرلمان اللبناني يصدق على قانون للتمديد لقائد الجيش لمدة سنة

جلسة البرلمان اللبناني تفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية للمرة الـ12
بقلم نرمين عفيفي