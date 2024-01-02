برلماني لبناني: انفجار بيروت تطور نوعي في المواجهة العربية الإسرائيلية

قال بلال عبد الله النائب في البرلمان اللبناني، إن إسرائيل تعلن بشكل واضح أن كل شيء مباح، لا سيما بعد وصولها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

أضاف النائب في البرلمان اللبناني أن الانفجار بالضاحية الجنوبية لبيروت، ستكون له تداعيات، ونسعى إلى عدم الانجرار لحرب مع الاحتلال.

وتابع بأن ما يحدث يمثل تطورا نوعيا في المواجهة المفتوحة العربية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.