900 وظيفة شاغرة في البريد المصري.. تعرف عليها

يبحث الكثير عن الوظائف الشاغرة في البريد المصري، بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

وظائف البريد المصري

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، وظائف البريد المصري التي جاءت ضمن مسابقة لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

الوظائف الشاغرة في البريد المصري

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

- أخصائي بريد.

- أخصائي مكتب بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

- محام بالدرجة الثالثة.

أعداد الوظائف الشاغرة

وفيما يخص الوظائف الخاصة بالمهندسين، يبلغ العدد المطلوب لهذه الوظائف 19 مهندس، فيما يتوفر عدد 861 وظيفة خاصة لأخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، وأخصائي خدمة عملاء و20 وظيفة خدمة عملاء.

مواعيد التقدم للوظائف

ووفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يكون التقدم للمسابقة متاح عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg

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