تقديم خدمات التوثيق العقاري في 116 مكتب بريد بالمحافظات.. اعرف العناوين

تقدم وزارة العدل خدمات الشهر العقاري عبر عدة مكاتب بريد، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تيسير على المواطنين، وضمان لتقديم الخدمة بمختلف أرجاء مصر، حيث تغطي مكاتب البريد التي تقدم خدمات الشهر العقاري العقاري مختلف أنحاء الجمهورية ويبلغ عددها 116 مكتبا.

عناوين مكاتب البريد بالمحافظات

وتقدم «الوطن» لمتابعيها في إطار خدماتها المتعددة أماكن مكاتب البريد التي تضم خدمة التوثيق العقاري تسهيلًا على المواطنين بالمحافظات وفقا لوزارة العدل وهي كالتالي:

محافظة الإسماعيلية: تقدم خدمات توثيق الشهر العقاري في مكتب بريد المستقبل.

مكاتب بريد محافظة الجيزة

- مكتب بريد المهندسين

- مكتب بريد كفر طهرمس

- مكتب بريد قصر الباسل

- مكتب بريد الجون

- مكتب بريد السلين

- مكتب بريد المرازيق

- مكتب بريد أم خنان

- مكتب بريد اللشت

- مكتب بريد الحي الأول بالشيخ زايد

- مكتب بريد المنصورية

- مكتب بريد أكتوبر الرئيسي

- مكتب بريد مجمع خدمات أكتوبر

- مكتب بريد مینا جاردن سيتي.

مكاتب بريد محافظة القاهرة

- مكتب بريد مدينة الشروق

- مكتب بريد ضباط الهايكستب

- مكتب بريد المنطقة الصناعية الثالثة - مكتب بريد مدينة العبور

- مكتب بريد السلام ثان

- مكتب بريد الهايد بارك

- مكتب بريد بتروسبورت

- مكتب بريد مصر القديمة

- مكتب بريد الفهميين

- مكتب بريد ركن حلوان

- مكتب بريد الثانوية الجوية

- مكتب بريد المسيري

- مكتب بريد بانوراما أكتوبر

- مكتب بريد كفر الباشا

- مكتب بريد عين شمس

- مكتب بريد منشية البكري

- مكتب بريد توفير شبرا

مكاتب بريد محافظة الشرقية

- مكتب بريد الجديدة

- مكتب بريد بلبيس

- مكتب بريد توفير الزقازيق

- مكتب بريد الإبراهيمية

- مكتب بريد الأسدية

- مكتب بريد الصالحية الجديدة

- مكتب بريد أبو كبير ثان

- مكتب بريد أولاد صقر

- مكتب بريد بحطيط.

مكاتب بريد شمال الدلتا

مكتب بريد أجا

- مكتب بريد المطرية

- مكتب بريد المنصورة.

محافظة دمياط: مكتب بريد إسكان مبارك الذي يضم خدمة التوثيق العقاري.

محافظة كفر الشيخ: مكاتب بريد تضم خدمة التوثيق العقاري،

- مكتب بريد شباس عمير.

- مكتب بريد المنشأة الصغرى

- مكتب بريد بلطيم الرئيسي

- مكتب بريد المرابعين

- مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسي.

مكاتب بريد توثيق الشهر العقاري بالإسكندرية والبحيرة

محافظة الإسكندرية مكاتب بريد توثيق الشهر العقاري تضم،

- مكتب بريد الإسكندرية

- مكتب بريد السراي

- مكتب بريد سیدی جابر

- مكتب بريد صلاح الدين

- مكتب بريد طوسون

- مكتب بريد مركز الحركة

- مكتب بريد رأس التين

- مكتب بريد القاعدة البحرية

- مكتب بريد برج العرب الجديدة.

محافظة البحيرة: مكتب بريد المجمع الحكومي ومكتب بريد آيتاي البارود.

مكاتب بريد التوثيق العقاري بالصعيد

محافظة الأقصر:

مكتب بريد الدير باسنا

مكتب بريد الضبعية

مكتب بريد طفنيس

مكتب بريد طيبة الجديدة

محافظة البحر الأحمر،

مكتب بريد القصير

مكتب بريد المستقبل

مكتب بريد سفاجا ثان.

محافظة أسوان،

مكتب بريد الرديسية

مكتب بريد أسوان

مكتب بريد كوم امبو

محافظةسوهاج،

مكتب بريد أخميم

مكتب بريد دار السلام

مكتب بريد سوهاج.

محافظة قنا،

مكتب بريد أبو شوشة

مكتب بريد قفط

مكتب بريد قنا

مكتب بريد دندرة

مكتب بريد نجع حمادي

مكاتب البريد بالمنيا

محافظة المنيا، تقدم التوثيق العقاري بمكاتب بريد

مكتب بريد الشباب

مكتب بريد المستقبل

مكتب بريد المنيا فرعى

مكتب بريد أبيوها

مكتب بريد بلنصورة

مكتب بريد بني مزار فرعی

مكتب بريد دلجا

مكتب بريد ملوی فرعی.

مكاتب بريد الوادي وبنى سويف وأسيوط

محافظة الوادي الجديد، مكتب بريد الخارجة الرئيسي.

محافظة أسيوط، مكتب بريد الغنايم ومكتب بريد بني عديات.

محافظة بني سويف،

مكتب بريد الفشن

مكتب بريد الميمون

مكتب بريد تزمنت الغربية

مكتب بريد سمسطا

مكتب بريد بني سويف الرئيسي

مكتب بريد بنى سويف شرق.

مكاتب بريد التوثيق العقاري بجنوب الدلتا

محافظة الغربية،

مكتب بريد أبشواى الملق

مكتب بريد بسيون

مكتب بريد سنباط

مكتب بريد طنطا الرئيسي

مكتب بريد كفر الزيات

مكتب بريد كفر كلا الباب

مكتب بريد غزل مصر

مكتب بريد دمرو

مكتب بريد نهطای

محافظة القليوبية،

مكتب بريد باسوس

مكتب بريد شبين القناطر

مكتب بريد قليوب المحطة

محافظة المنوفية،

مكتب بريد مدينة السادات

مكتب بريد منوف

مكتب بريد البتانون بلد

مكتب بريد المصيلحة

مكتب بريد ام خنان

مكتب بريد شبين الكوم الجديدة

مكتب بريد طوخ طلبشا

مكتب بريد كفر ربيع.