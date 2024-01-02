وظائف البريد المصري.. متى يتم فتح باب التقديم؟

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مجموعة من الوظائف اليوم، أبرزها وظائف البريد المصري، إذ أعلن رئيس الجهاز عن توافر 900 وظيفة في البريد خلال لقائه أمس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتزامن مع الإعلان اهتمام قطاع كبير من المواطنين لمعرفة الشروط والأوراق المطلوبة.

رابط التقديم على وظائف البريد المصري

وبحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن هناك نحو 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، يمكن التقدم إليها عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، من خلال الضغط على هذا الرابط.

شروط وظائف البريد المصري

وكشف موقع جهاز التنظيم والإدارة عن شروط التقديم إلى وظائف البريد المصري، إذ اشترط ضرورة توافر مجموعة من الشروط وهي أن يكون مصري، محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان، أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد) على الأقل، أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل، أن يكون المتقدم لوظائف أخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب.

الأوراق المطلوبة وظائف البريد المصري

وبحسب بيانات الجهاز، فأن الأوراق المطلوبة للتقدم إلى وظائف البريد المصري، تتلخص فى احضار صورة شخصية للمتقدم، وبطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين)، وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للهيئة القومية للبريد، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد.