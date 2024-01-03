تتغذى على القرود والخنازير.. تعرف على أشرس 7 أنواع طيور في العالم (صور)

تٌصنف الطيور الجارحة على أنها طيور مفترسة، تمتلك مخالب حادة وأظافر قوية تستخدمها لقتل فريستها والتغذي عليها، كما تمتلك أرجل ذات عضلات قوية قادرة على تمزيق فريستها بسهولة، وتتعذى على حيوانات من الثدييات الصغيرة، والزواحف، والأسماك، والحشرات الكبيرة، بحسب تقرير نشره موقع Britannica.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، قائمة بأخطر وأشرس هذه الطيور حول العالم، وفقًا لموقع listvese:

طيور تتغذى على الغزلان

- النسر الأفريقي المتوج

يعتبر أخطر طائر جارح على الإطلاق، ويعيش في غابات إفريقيا، ويبلغ طول جناحه متران، ويتغذى على مجموعة من الفرائس منها الغزلان، وفي حالة لم يجد كائنًا لمهاجمته، يقوم بمهاجمة أطفاله.

- النسر الذهبي

يوجد النسر الذهبي في شمال إفريقيا وأمريكا الشمالية، ويبلغ طول جناحه مترين ووزنه 7 كيلوجرامات، ويتغذى على الأرانب، والماعز والغزلان، والضباع، والخراف.

- نسر مارشال

هو أكبر نسر في إفريقيا، ويبلغ طول جناحيه 2.6 متر، ويصل وزنه 6.2 كيلوجرام، ويفضل نسر مارشال تناول الفرائس الصغيرة؛ لأنه يحب الأكل على الأرض عوضًا عن حمل فريسته.

- بومة سمكة بلاكستون

هي أكبر بومة في العالم، ويصل طول جناحها مترين، ويبلغ وزنها 4.5 كيلوجرام، وتحب أكل الأسماك والعيش وحيدة، وتتواجد في سيبيريا واليابان.

طائر يهاجم أطفاله الصغار

- النسر الفيليبيني

يعيش في الفيليبين فقط، ويبلغ طول جناحه مترين ووزنه 7 كيلوجرامات، ويحب أكل القرود، والخفافيش، والكلاب، والخنازير.

- النسر الملتحي

النسر الملتحي هو من فصيلة النسور الكبيرة، ويبلغ طول جناحه 3 أمتار، ووزنه 8 كيلوجرامات، يفضل الحصول على الغذاء من عظام الحيوانات الميتة رغم قدرته على الصيد، إذ يمتلك القدرة على كسر العظام بسهولة والتغذي على النخاع داخل العظام.

- نسر أذون

نسر أذون هو ثاني أقوى أنواع النسور من بين جميع الفصائل، لدرجة أنه يخيف حيوانات الفهد وبعض أنواع الأسود، ويعيش في إفريقيا وصحراء شبه الجزيرة العربية ويصل طول جناحه 3 أمتار، ووزنه 14 كيلوجرامًا.