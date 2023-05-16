رامز أمير يطالب بمنح رخصة لحائزي الطيور الجارحة بعد تدخله لإنقاذ طائر

كشف الفنان رامز أمير، كواليس إنقاذه أحد الطيور الجارحة المصابة، مشيرًا إلى أنه تلقى استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره مهتما بالطيور الجارحة، من أجل إنقاذ طائر جارح، برفقة أحد الأشخاص، مطالبا بوضع قانون ومنح رخصة للأفراد المؤهلين لذلك.

الطيور الجارحة ليست للزينة

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أنه تواصل مع الشخص الذي بحوزته الطائر، وتفهم موقفه، وحذره من اقتناء هذا الطائر، نظرًا لأن الطيور الجارحة ليست للزينة، ولا يمكن اقتنائها مضيفًا: «قلت له ربنا هيحاسبك على الطير اللي معاك ده»، مشيرًا إلى أنه عرض عليه يأخذ الطائر ويعالجه ويطلقه للطبيعة مرة أخرى.

الطائر يعاني من كسور متعددة

وأشار إلى أن الرجل تفهم الأمر وسلمه الطائر، وتبين أنه يعاني من كسور متعددة وجروح كثيرة، متوقعًا أن يكون تعرض لاعتداء شديد، مؤكدًا أنه بدأ في علاجه.