لحظة تلقي والدة صالح العاروري خبر استشهاده.. «باركوا له ولا تبكوا» (فيديو)

نشر تلفزيون فلسطين، مقطع فيديو قصير، للحظة تلقي والدة الشهيد صالح العاروري، خبر استشهاد نجلها، إثر قصف مبنى تابع لحركة «حماس»، بالضاحية الجنوبية في بيروت، مساء اليوم.

ماذا قالت والدة الشهيد صالح العاروري؟

وقالت والدة صالح العاروري، إنها كانت تجلس بمنزلها، ثم تفاجأت بدخول عدد من السيدات كن يبكين، وعندما سألتهن عن سبب البكاء قالوا: «صالح استشهد».

وردت الأم: «رحمة الله عليه.. لا تعيطوا ولا تزعلوا.. باركوا له الشهادة».

أضافت أنها أحضرت حلوى وكانت توزعها على السيدات اللاتي جئن للتعزية في ابنها صالح العاروري.

وأكدت أنه مثله مثل أهل غزة، استشهد، مؤكدة أنه كان يطلب الشهادة طوال الوقت، وكان يخبرها أن جميع أصدقائه استشهدوا لكن هو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة، وقالت إنه كان حابب ويريد الشهادة، والحمد الله نالها.