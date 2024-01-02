في 5 بنود.. ما الذي يعنيه اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري؟

أقدم الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على اغتيال القيادي الفلسطيني البارز صالح العاروري في الضاحية الجنوبي لبيروت، إثر استهداف شقة كانت تضم مكتباً لقيادات حركة حماس في منطقة تعرف بأنها معقل رئيسي لحزب الله اللبناني.

ويأتي اغتيال العاروري و5 آخرين من كوادر حركة حماس ليشكل منعطفاً خطيراً في تطورات الأحداث منذ بدء العدوان الحالي على قطاع غزة وذلك على النحو التالي:

(1)

تمت عملية اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مكتب الحركة بالضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم، كما تمت أيضًا عملية اغتيال خمسة أعضاء من كتائب القسام الفلسطينية الذين كانوا برفقته، ويأتي ذلك في أعقاب اغتيال قيادي تابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا قبل أيام، في تأكيد من تل أبيب على استمرارها في سياسات الاغتيال.

(2)

لا يمكن فصل عملية اغتيال صالح العاروري، الذي كان مسئولًا عسكريًا في حركة حماس، عن الأحداث الحالية في قطاع غزة، إذ يعتقد الاحتلال الإسرائيلي عن قناعة تامة أن العاروري هو الشخص الوحيد في حماس الذي يتولى الأمور في الخارج ويعتقد أنه كان على علم بعملية طوفان الأقصى، وقد يكون متورطًا أيضاً في تخطيطها وتنفيذها.

(3)

الاحتلال الإسرائيلي سبق وأعلن عزمه تتبع واستهداف أي شخص يتحمل مسئولية اقتحام منطقة غلاف غزة، وقد أعلن رئيس الموساد بشكل علني عن هذا التوجه الإسرائيلي، مع التركيز بشكل خاص على إسماعيل هنية وخالد مشعل المقيمين في قطر، وبالمقابل، يتحرك العاروري بين إيران ولبنان وتركيا، مما يسهل أعماله وبالتالي كانت عملية اغتياله أسهل.

(4)

دأب الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال العديد من القيادات الفلسطينية وكذا القيادات الإيرانية والقيادات التابعة لحزب الله في فترات سابقة خلال إقامة أو تحرك هذه القيادات في بيروت أو سوريا أو العراق مع الأخذ في الاعتبار أن الساحة اللبنانية تعتبر ساحة مفتوحة سواء للطيران الإسرائيلي أو لعمليات الموساد، وبالتالي تأتي عملية اغتيال العاروري كاستكمال لهذه المخططات.

(5)

من المؤكد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو صدق عليها وهي أحد الإنجازات التي حققتها ليس فقط في مجال تصفية أهم قيادات حماس العسكرية والسياسية، ولكن أيضا تعد إنجازا لها في عملية غزة حيث يعتقد أن مثل هذه العملية يمكن أن تؤثر على معنويات حماس في القطاع لا سيما وأن القيادات الموجودة حاليا في الأنفاق مثل محمد الضيف ويحيى السنوار ومروان عيسى ليسوا بعيدين عن الاستهداف، أو هكذا تعتقد إسرائيل.