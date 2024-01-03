الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارة جوية وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كتب: شريف سليمان 12:40 ص | الأربعاء 03 يناير 2024 غزة نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أمريكا: التصريحات الإسرائيلية حول توطين الفلسطينيين خارج غزة «تحريضية» إعلام إسرائيلي: إطلاق صواريخ من غزة تجاه المستوطنات بعد انفجار بيروت محلل سياسي: التوقعات تشير لاحتياج إسرائيل 6 أشهر للقضاء على الفصائل في غزة طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على النصيرات وسط غزة القاهرة الإخبارية: الحوثيون يؤكدون أن اغتيال «العاروري» يكشف عجز إسرائيل في غزة غزة فلسطين بقلم شريف سليمان