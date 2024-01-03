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الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارة جوية وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

كتب:

شريف سليمان
12:40 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
غزة

غزة

نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان