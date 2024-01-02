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إعلام إسرائيلي: إطلاق صواريخ من غزة تجاه المستوطنات بعد انفجار بيروت

كتب:

منى السعيد
11:48 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
رشقة من الصواريخ تجاه تل أبيب - أرشيفية

رشقة من الصواريخ تجاه تل أبيب - أرشيفية

كشفت صحيفة «يديعوت إحرنوت» الناطقة باللغة العبرية، واسعة الانتشار في إسرائيل، عن أول رد فعل للفصائل الفلسطينية، على عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري.

إنذار في مستوطنات غلاف غزة 

وقالت الصحيفة إن «تحذير اللون الأحمر في غلاف غزة قد بدأ»، وهو ما يعني إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد انفجار بيروت.

أضافت الصحيفة العبرية، أنه بعد عملية اغتيال قادة «حماس» في الضاحية الجنوبية ببيروت، أطلق «حزب الله» صاروخا مضادا للدبابات على منطقة موشاف مرغليوت على الحدود اللبنانية.

وبعد وقت قصير، وقع هجوم في جنوب البلاد، ومنذ صباح اليوم، أعلن «حزب الله» مسؤوليته عن 9 حوادث على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

اغتيال صالح العاروري 

ومساء اليوم، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن مُسيرة إسرائيلية معادية قصفت مكتبًا تابعًا لحركة «حماس»، ما أسفر عن استشهاد 7 من قادة الحركة، هم صالح العاروري والقائدان بكتائب «القسام» سمير فندي، وعزام الأقرع، ومحمود زكي شاهين، ومحمد الريس، ومحمد بشاشة وأحمد حمود.

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