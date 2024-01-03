10 معلومات عن نفق أحمد عرابي بالزقازيق في الشرقية.. يربط شرق المدينة بغربها

انتهت أعمال تطوير نفق أحمد عرابي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التي ظلت نحو 6 سنوات من العمل الدؤوب، بهدف ربط شرق المدينة بغربها، وتيسير العبور من المحطة إلى شارع فاروق في ثوان معدودة واختصار سريع للوقت والجهد.

وتستعرض بوابة الوطن في السطور التالية، معلومات عن نفق أحمد عرابي الذي يحتفل أهالي محافظة الشرقية الأيام الجارية بالانتهاء من تطويره.

- انطلق العمل في تطوير نفق أحمد عرابي بمدينة الزقازيق في عام 2018، في عهد محافظ الشرقية السابق اللواء خالد سعيد.

- أعلن اللواء خالد سعيد عام 2018 عن انطلاق أعمال نفق أحمد عرابي بتكلفة مبدئية تصل 103 ملايين جنيه بتمويل ذاتي من المحافظة.

- تولى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحالي متابعة والاشراف على أعمال نفق أحمد عرابي بعد توليه منصب محافظ الشرقية.

- نفق أحمد عرابي محور مروري هام يربط بين شرق وغرب المدينة ويعمل على حل أزمة الزحام المروري والاختناقات.

- بلغت التكلفة لتطوير وانشاء نفق أحمد عرابي نحو 240 مليون جنيه.

- وصفه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأنه مشروع يعد نقلة حضارية ونوعية لتحسين البنية التحتية في قطاع الطرق والكباري وخلق سيولة مرورية.

- نفق عرابي يتكون من 350 مترًا عبارة عن 100 متر بدون سقف بكل اتجاه، و150 مترًا معلق أسفل خطوط السكك الحديدية مقسمة ل4 حارات على أن تقسم إلى حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر.

-جاري تجهيز النفق لدخول الخدمة الفعلية، فور الانتهاء من التشطيبات.

- العمل في تطوير النفق ينقسم لـ3 مراحل، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة تنفيذ 100%، بينما ما زالت المرحلة الثالثة قيد العمل برد الشيء لأصله وإجراء التشطيبات النهائية للمرحلتين الأولى والثانية.

-تفقد وزير النقل المصري نفق أحمد عرابي خلال زيارته إلى محافظة الشرقية مع انطلاق العام الميلادي 2024 رفقة محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ونواب مجلس الشعب ولفيف من مسؤولي المحافظة.