غلق نفق أحمد عرابي جزئيا بالاتجاه القادم من الطريق الدائري

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية الخاصة بنفق أحمد عرابي، بالإتجاه القادم من الطريق الدائري «القوس الغربي»، إتجاه شارع أحمد عرابي تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالجيزة، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي بالتناوب لنفق أحمد عرابي، بالموقع المشار إليه، وذلك لمدة «شهر»، ابتداءً من الساعة الثامنة صباح الجمعة 30/ 12/ 2022، حتى الساعة الخامسة صباح السبت 28/ 1/ 2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال الجيزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات، للالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

وتنوه محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.