نسبة التنفيذ 95%.. تفاصيل تفقد محافظ الشرقية نفق أحمد عرابي

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال النهائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمُقام بتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيه كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

المشروع منفذ على 3 مراحل

استمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس محمد نبيه مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال انشاء نفق عرابي، وتمت الإشارة إلى أن المشروع منفذ على 3 مراحل، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، وجارٍ تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة ودخول النفق الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق، لافتا إلى نسبة التنفيذ وصلت إلى 95%.

النفق جارٍ إنشاؤه على مسافة 350 مترا طوليا عبارة عن 100 متر بدون سقف

بينما أوضح المهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي بالشركة المنفذة، أن النفق جارٍ إنشاؤه على مسافة 350 متر طولي عبارة عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 مترا مغلقا أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات، حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 مترا وارتفاع 4 أمتار، لافتا إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال صب الخرسانة المسلحة بالفاصل الأخير من المرحلة الثالثة بالنفق وكذلك الأعمال الصناعية من كهرباء وميكانيكا وذلك بعد أن تم الانتهاء من الأعمال الخارجية بطول 100 متر بكل اتجاه وكذلك أعمال رد الشيء لأصله ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالنفق نهاية شهر أغسطس المقبل.