مواعيد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.. متاحة في 4 محافظات

تقترب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة المقبلة وتحديدا في شهر مارس، من إعلان موعد طرح شقق الإيجار لمحدودي الدخل، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في مشروع الإسكان، موضحة أن الطرح يشمل عدد من المحافظات.

ترصد الوطن في التقرير التالي تفاصيل طرح شقق الإيجار لمحدودي الدخل.

- من المقرر أن تكون أسعار شقق الإيجار من الإسكان الاجتماعي، 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 75 مترا، مع زيادة سنوية تبلغ 7%.

- يتم سداد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري- هناك 4 محافظات سيتم طرح فيهم شقق الإيجار وهي: «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف».

- الطرح من أجل دعم المواطنين محدودي الدخل.

- تشهد المرحلة الأولى طرح 1000 وحدة بنظام الإيجار التمليكي.

وفي سياق منفصل، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة للمصريين في الخارج، بعدة مدن جديدة، في مقدمتها مدن «السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور الجديدة، والشروق، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق العاصمة».

أيضا من المنتظر، أن تستجيب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعدد من الملاحظات، التي أبداها المصريون في الخارج مؤخرًا، كوضع بعض التسهيلات والتيسيرات، خاصة أن المصريين في الخارج يتعاملون بالدولار، بخلاف المصريين في الداخل.